ننشر نص البيان الختامى الصادر عن الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة.

وجاء في نص البيان:

برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية ومباركة من فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى عقدت الفصائل الفلسطنينة يومى 8 - 9 فبراير 2021م إجتماعاً فى القاهرة ناقشت فيه بمسئولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطنينة وإجراء الإنتخابات مستندين إلى التوافقات والإتفاقيات الفلسطنينة السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطنى ومخرجات إجتماع الأمناء العامين فى 3 سبتمير 2020م على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته فى التنفيذ حيث عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الإجنماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطنيى وقد إتفق المجتمعون على الآتى :-

1 ـ إستناداَ إلى المرسوم الرئاسى الصادر فى 15 يناير 2021م ، فإن الشراكة الوطنية مساراً كاملاً يبدأ بإنتخابات المجلس التشريعى وهى المرحلة الأولى من إنتخابات المجلس الوطنى تليه إنتخابات رئاسة السلطة ومن ثم إستكمال تشكيل المجلس الوطنى بالإنتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني وسيتم عقد إجتماع للفصائل الفلسطينية فى القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الإنتخابات المركزية للتوافق على أسس والآليات التى سيتم من خلالها إستكمال تشكيل المجلس الوطنى الجديد بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطنينة وتعزيز البرنامج الوطنى المقاوم إنطلاقاً من كوننا حركة تحرر وطنى.

2 ـ الإلتزام بالجدول الزمنى الذى حدده مرسوم الإنتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها فى مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون إستثناء والتعهد بإحترام وقبول نتائجها.

3 ـ التأكيد على دعم الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

4 ـ تشكل محكمة قضايا الإنتخابات بالتوافق من قضاه من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها ويصدر الرئيس الفلسطينى مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها إستناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون.

5 ـ تتولى الشرطة الفلسطينية ( دون غيرها ) فى الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمى تأمين مقار الإنتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.

6 ـ إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التى كفلها القانون والإفراج الفورى عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأى وضمان حق العمل السياسى والوطنى للفصائل الفلسطينية كافة فى الضفة الغربية وقطاع غزة والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الإنتماء السياسى أو الرأى بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء إنتخابات نزيهة ويدعو المجتمعون السيد الرئيس / أبو مازن لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ .

7 ـ ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الإجتماعات السياسية والإنتخابية لأى طرف سياسى .

8 ـ ضمان حيادية الأجهزة الأمنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها فى الإنتخابات أو الدعاية لأى طرف سياسي .

9 ـ التعهد لتوفير فرص متكافئة فى أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الإنتخابية .

10 ـ معالجة إفرازات الإنقسام بكل جوانبه الإنسانية والإجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التميز الجغرافى والسياسى من خلال لجنة يتم تشكيلها للتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذى يحيلها لحكومة ما بعد الإنتخابات للمجلس التشريعى للتنفيذ .

11 ـ رفع توصية للرئيس أبو مازن للنظر فى تعديل النقاط التالية لقانون الإنتخابات " تخفيض رسوم التسجيل والتأمين – طلبات الإستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح .

12 ـ رفع توصية للمجلس التشريعى الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الإحتلال .

13 ـ إتخاذ الآليات اللازمة التى تضمن إجراء الإنتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما فى ذلك ترشحاً وإنتخاباً .

14 ـ توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والإعتزاز لشهداء الشعب الفلسطينى وللأسرى والأسيرات البواسل وحث جميع القوائم الإنتخابية على تمثيلهم بها والعمل عل تحريرهم مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطينى الصامد فى الوطن والشتات .

15 ـ تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة فى الإجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطينى ونضاله وعلى الجهود التى بذلتها فى رعاية الحوار الوطنى الفلسطينى فى مراحله كافة كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس / عبد الفتاح السيسى لهذه الجهود المباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية فى مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه والمشاركة الفاعلة فى الرقابة على الإنتخابات الفلسطينية فى مراحلها كافة .