نقيب المحامين يستقبل اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الفرعيات

استقبل نقيب المحامين رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، اليوم الثلاثاء، اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عقب إتمام مهمتها.
يشار إلى أن اللجنة أشرفت على انتخابات النقابات الفرعية التي انعقدت يومي 7 و8 فبراير الجاري، بينما تجرى جولة الإعادة يومي 14 و15 فبراير.
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