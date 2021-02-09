انت الان تتابع تفاصيل خبر والصور الأولى له داخل محلاته.. صبحي كابر يرد على شائعات قتله بـ13 رصاصة داخل مزرعة بالحزام الأخضر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام صبحي كابر بالإدلاء بتصريحات صحفية اليوم رداً على شائعات مقتلة بـ13 رصاصة، وكانت 4 خفراء قد قاموا بمهاجمة صاحب سلسلة محلات مشويات شهيرة بالجيزة، مما أدى إلى مقتله في الحال، وبعدها وقعت تخمينات كثيرة عن صاحب هذه المحلات.

صبحي كابر يرد على شائعات قتله بـ13 رصاصة

حيث هاجم المعتدون المجني عليه بمنطقة ثاني أكتوبر، ووفق تحريات المباحث فإن المتهمين تربصوا بالمجني عليه أثناء وجوده بمزرعته ف منطقة الحزام الأخضر، وقاموا بإطلاق 13 رصاصة عليه، وذلك بعد رفضه عمل المتهمين معه في مزرعته الخاصة.

وتردد أن صبحي كابر هو صاحب المحلات المجني عليه، الأمر الذي نفاه جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أنه لا يملك مزرعة من الأساس في المكان المذكور، كما أنه لا يوجد بينه وبن أحد أي عداوات تستدعي قتله أو استهدافة بالطريقة المذكورة.

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وأكد كابر أنه بصحة جيدة ويقوم بمتابعة عمله في المحل الرئيسي بروض الفرج، مضيفاً أنه لا يدري من أثار هذه الشائعة، وأضاف أن الذي سمعه، هو وجود مشاجرة بين عائلتين على الطريق الصحراوي.