غادة على: تنسيقية شباب الأحزاب ترحب بالتنوع الأديولوجي.. ونمارس السياسة بمفهوم جديد

أكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المراد بشعار "السياسة بمفهوم جديد"، هي السياسة التنموية التى تخدم المواطن، وتقدم له الحلول، وإذا كان هناك أعتراض على شئ، نقدم سريعًا سيناريوهات وحلول للقضايا والمشكلات التى تهم المواطن.

غادة على: التنسيقية ترحب بالتنوع الأيدولوجي

وأشارت عضو مجلس النواب، غادة على، إلى أن التنسيقية ترحب بالاختلافات الأيدولوجية، وهناك تشكيل للجان النوعية، مماثلة للجان مجلسى النواب والشيوخ تناقش وتطرح أفكار جديدة.

وأضافت النائبة غادة على:" التنسيقية تسعى لعمل العديد من المبادرات، التى تساعد فى تقديم خدمات تنموية للمواطنين، مشيرة إلى مبادرة "رموز العملة الوطنية" التى ستترك أثًرا خالدا على مر الأجيال، مثمنة استجابة مجلس الوزاراء، للمبادرة وتقديره لأفكار الشباب، مما يمهد الطريق أمامنا لإطلاق مبادرات أخرى، كما سيبعث برسالة للنشئ ترسخ تقدير الدولة للشباب وأفكارهم وأخرى للعالم، تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالأطباء، وتضحياتهم فى جائحة كرونا.

وأشارت النائبة غاده على، إلى حملة "كلمتين سياسة"، الناتجة من أفكار اللجان النوعية، داخل التنسيقية بعد التوصل لأسباب عزوف الشباب عن العمل السياسى، أو الحديث فى السياسة، لعقود طويلة من الزمن تكاد تكون ثلاثون عاما.

وتابع عضو مجلس النواب، غادة على، نحن أمام سياسة نمارسها بمفهوم جديد، مؤكدة أن الشباب جزء من الأمن القومى المصرى، الذى يجب الحفاظ علية ومخاطبته بنفس الطرق، التى يحصل من خلالها على معلومات وهى السوشيال ميديا، أو القوى الناعمة على حد قولها.

كما أشادت النائبة غادة على، بالبداية الرقابية التى بدأها مجلس النواب ،من خلال استدعاء الحكومة لسماع بيانتها حول تنفيذها للبرنامج الحكومى فى الفترة من 2018 إلى 2020، ممثلة فى رئيس الوزراء والوزراء، كما أكدت أن من أهم الملفات المطروحة للحديث عنها ، وهى المناطق الحدودية، منها حلايب وشلاتين ،الواحات البحرية، حيث وضعتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نصب أعينها .