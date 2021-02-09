رسميا.. غياب ثنائي الأهلي عن مباراة بالميراس

أعلن الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي غياب الثنائي محمود كهربا، وحسين الشحات عن مباراة الفريق الأحمر أمام بالميراس في نصف نهائي المونديال. وكتب الموقع الرسمي للنادي الأهلي :" أستقبلت بعثة الأهلي إخطارًا رسميًّا من الإتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه منع كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن مباريات كأس العالم للأندية بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها بعد غدٍ الخميس في تمام الثامنة مساء ، وذلك بسبب عدم إلتزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ".

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