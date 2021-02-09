سلمى الشيمي تثير الجدل من جديد بسبب "فوتوسيشن إسكندراني"

سلمى الشيمى، عارضة الأزياء المعروفة إعلاميًا بفتاة سقارة، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

نشرت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، عدد من صور الجلسة التصويرية الأخيرة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

سلمى الشيمي تثير الجدل من جديد

وأثارت صور سلمى الشيمي حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث ظهرت على متن مركب في البحر مرتدية ملابس قصيرة لـ فتاة إسكندرانية، وعلقت على صورها قائلة: "يا حلو صبح".

ظهرت الموديل سلمى الشيمي ولمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.

معلومات عن سلمى الشيمي

سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا جلسة تصوير الموز التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.

اخلاء سبيل سلمى الشيمي

كانت قد قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل الموديل سلمى الشيمي فتاة سيشن سقارة، والمصور حسام وشهرته حسام أورتيجا، وذلك بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.

حققت الجهات المعنية معهما، بعد انتشار صورًا لها داخل منطقة سقارة الأثرية وقيامها بإجراء فوتوسيشن بالمنطقة، مما أثار جدلًا واسعًا.

وقرر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إحالة واقعة قيام احدى الفتيات بالتصوير داخل إحد المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.