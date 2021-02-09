أزمة في بيراميدز بعد استبعاد أروابارينا لنجمي الفريق من بعثة أفريقيا

يلعب بيراميدز في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في يوم السبت القادم راسينج كلوب في العاصمة الأيفوارية أبيداجان في ذهاب الدور ال 32 ، علي ان تقام مباراة الأياب علي ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في يوم 21 نوفمبر.

ومن المنتظر أن يُحدد الجهاز الطبى موقف جميع المصابين من السفر مع البعثة، لاسيما وإن أروابارينا المدير الفنى قد منح اللاعبون راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد.

في حين أن عبدالله السعيد يعاني من تمزق في العضله الأمامية، ورمضان صبحي يعاني ايضا من شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وان الجهاز الطبي يبذل قصاري جهده لتجهيز الفريق.، ومحمد حمدي يعاني من إصابة في الرباط الداخلي للركبة وغضروف الركبة ومن المتوقع أن يعود خلال أسبوع ، ويعاني أحمد توفيق من شد في العضلة الخلفية ويعود عقب مباراة طلائع الجيش مباشرة، وتتعدد الأصابات داخل صفوف الفريق أحمد فتحي، وأحمد توفيق، وأحمد حمودي، وايرك تراوري.

كشف مصدر من الجهاز الطبي لبيراميدز، أن عبدالله السعيد ورمضان صبحي من الصعب تواجدهم داخل صفوف البعثة ،وان الجهاز الطبي يبذل قصاري جهده لانضام الثنائي الي صفوف الفريق، سيغادر الفريق الخميس المقبل الي العاصمة الايفوارية، علي طائرة خاصة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

في حين لعب بيراميدز اخر مواجهاته في الدوري المصري أمام طلائع الجيش، انتهت بنتيجه اجابيه للفريق بهدف نظيف، احرزه ديجو رولان في الدقيقة 77 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 18 ويتواجد فى المركز الخامس بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكهم 12، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 محتلاً المركز الـ 12 بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

وخاض اليوم، الثلاثاء، لاعبو بيراميدز تدريبات بدنية فى صالة الجيم، من أجل رفع معدل اللياقة قبل أن يخوض الفريق تدريبه الفنى غدًا الأربعاء على ملعب الدفاع الجوى، قبل السفر إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان.