في اليوم العالمي للصرع.. الصحة تعلن نجاح أدوية الصرع

الصحة: توفير أدوية الصرع
ولكن لحسن حظ والدة هيثم أن هناك تحركا جديدا اليوم من قبل وزارة الصحة يقضي بتوافر الادوية الخاصة بمرضي الصرع حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه بالتوازي مع الإحتفال باليوم باليوم العالمي للصرع يمكن علاج مرض الصرع من خلال العديد من الأدوية وأيضا تحجيم الأثار الجانبية للنوبات الناتجة عنه عن طريق إستخدام أدوية يومية مضادة له وسحبها بعد فترة تتراوح بين سنتين و5 سنوات من العلاج الناجح وانقطاع النوبات في حالة 70% من الأطفال و60% من البالغين دون أن يؤدى ذلك إلى الانتكاس لاحقا.
أمال :الصرع جعلني أفقد الثقة بنفسي
وأفادت هذه الإحصائيات أن نسبة 80% من الأشخاص المصابين بالصرع ينتمون للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ويستجيب الأشخاص المصابون بالصرع للعلاج في نحو 70% من الحالات.
عشرين مليون مصري مصابون بالصرع
وطبقا لتصريح سابق للدكتور عاصم أحمد، استشارى جراحة المخ والأعصاب بهيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة لوسائل أكد أن مصر بها ما يقرب من 20 مليون مريض بالصرع منهم 5 ملايين لا يستجيبون إلى التدخل الجراحى ويحتاجون للتشخيص الدقيق والعلاج والمتابعة بعد إجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لهم، متابعا أن 10% من الأطفال يصابون سنويًا بالصرع لأسباب غير معروفة أو أسباب وراثية.، ونوه ا، تخصص مرض الصرع هو تخصص نادر في مصر مما يزيد من معاناة المرضي.
والصرع هو إضطراب في الجهاز العصبي المركزي يسبب نوبة من الأحاسيس والتصرفات الغير طبيعية
يُمكِن أن يُصاب أيُّ شخص بالصَّرَع. ويُؤثِّر الصَّرَع على كل من الذكور والإناث من جميع الأعراق والخلفيات والأعمار.
قد تَختَلِف أعراض التشنُّجات اختلافًا كبيرًا. يُحَمْلِق بعض الناس المصابين بالصرع ببساطة في الفراغ أثناء إصابتهم بنوبة، بينما تختلج ذراعا أو قدما الآخرين مِرارا. لا يُمكِن تشخيصكَ بالصرع بسبب نوبة واحدة. ويتطلَّب تشخيص الصرع عامةً حدوث نوبتين غير مُبرَّرَتَيْن على الأقل.
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