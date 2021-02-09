موقف إنسانى لرئيس لجنة القيد .. صحفية تؤدى قسم النقابة بالهاتف لظروف مرضها

جدة - نرمين السيد - وشهد الاحتفال موقفًا إنسانيًا من الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد، الذى اتصل بالزميلة أسماء خليل، التى غابت عن أداء القسم لعضوية النقابة بسبب مرضها الشديد، وقرأ عليها القسم لتردده خلفه عبر الهاتف فى لحظة فارقة تعكس إنسانية ونبل صحفى كبير.

واختتم ميرى اتصاله بالزميلة الصحفية، قائلًا: "مبروك يا أسماء" ليضيف لفرحتها فرحة تخفف آلام مرضها.



كانت لجنة القيد برئاسة خالد ميرى، أعلنت أنه سيتم تقسيم الزملاء إلى مجموعات، كل مجموعة 10 صحفيين خلال ربع ساعة، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا، لأداء القسم، ومُشددًا على الجميع ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة وبالإجراءات الاحترازية.