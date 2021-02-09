البابا تواضروس ينعى وكيل عام مطرانية البحيرة 

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الثلاثاء، القمص أنطونيوس عزيز، وكيل عام إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، وكاهن كاتدرائية السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولى بدمنهور بالبحيرة، عن عمر بلغ 93 سنة، بعد خدمة كهنوتية مباركة امتدت 45 عامًا.





وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القمص أنطونيوس عزيز، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين. وولد القمص أنطونيوس عزيز، يوم 20 مارس 1928، وسيم كاهنًا يوم 14 مارس 1975، ونال رتبة القمصية يوم 5 سبتمبر 1983. وخدم الأب الراحل جيله بأمانة على مدار سنوات خدمته، فى محبة باذلة وخدمة مثمرة وهدوء الملائكة. وتقام صلوات الجناز غدًا الأربعاء فى الحادية عشرة صباحًا بالكاتدرائية بدمنهور، ونظرًا للظروف الحالية يقتصر حضور صلوات الجناز على الآباء الكهنة مجمع الإيبارشية والآباء الكهنة الضيوف وأسرة الأب المتنيح.

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