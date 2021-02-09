مستشار وزيرة الصحة لمبتدا: لم نرصد أى آثار جانبية للقاح كورونا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمى، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن عدد اللقاحات التى وصلت مصر حتى الآن هما نوعان، وهما لقاح "سينوفارم" الصينى و"استرازينيكا"، كما أنه تم التعاقد مع التحالف الدولى "جافى" لتوريد 40 مليون جرعة تكفى 20 مليون مصرى.





وأضافت "عاصم" فى تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن هناك دفعات متتالية ستصل خلال الشهر الجارى، مشيرة إلى أن الفترة القادمة سيكون هناك توافر للقاحات فى مصر.

وأوضحت مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أن الموقع الخاص بتسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا تم الانتهاء منه وجاهز، وسيتم إتاحته عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، وهى تطعيم الأطقم الطبية، مؤكدة أنه تم تجربة الموقع وطريقة استخدامه قبل إتاحته للمواطنين.

وتابعت أن تلقى اللقاح للمواطنين اختياريا، كما أننا نناشد الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بكوفيد 19، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بأن يتلقوا اللقاح، حتى لأنهم أكثر عرضة للمضاعفات حال حدوث إصابة لهم بفيروس كورونا.

وأوضحت الدكتورة نهى عاصم، أن هناك تردد كبير وإقبال من قبل الأطقم الطبية على تلقى لقاح كورونا، عقب اطمئنانهم من تلقيح زملائهم فى العمل.

وأكدت أنه يتم متابعة الأطباء الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بصفة مستمرة، موضحة أن رصد ما بعد إجراءات التطعيم هى من أهم الأشياء التى تحرص عليها الوزارة، لكى يتم رصد أى آثار إن وجدت، وكذلك لمقارنة النتائج بين الشركات المختلفة، وحتى الآن لم يتم رصد أى مشاكل أو آثار جانبية جسيمة أو غير المعتادة، مثل مثليها من اللقاحات مثل ارتفاع الحرارة، احمرار مكان الحقن، وجميعهم يباشرون أعمالهم بالمستشفيات وهم فى حالة جيدة.