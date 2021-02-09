السيسي يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ: خطوة غير مسبوقة تبشر بنهضة علمية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى المريخ.

وقال السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية".

وأضاف السيسي: "تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً و شعباً ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن. لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل".