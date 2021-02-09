انت الان تتابع تفاصيل خبر زلزال مفاجئ يضرب الإسكندرية منذ قليل وبعد 72 ساعة من زلزال أسوان وبيان للبحوث الفلكية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وقع منذ قليل زلزال هز أنحاء مدينة الإسكندرية وشعر به العديد من المواطنين، ويأتي هذا الزلزال بعد أقل من 72 ساعة زلزال أسوان، ففي يوم 6 فبراير الجاري 2021 ضرب زلزال محافظة أسوان وبلغت قوته نحو 4.2 بمقياس ريختر.

زلزال مفاجئ يضرب الإسكندرية منذ قليل

ومنذ ساعات قليلة وقع زلزال آخر في الإسكندرية وسجلت الشبكة القومية للزلازل الهزة الأرضية والتي كانت تبعد 159 كيلو متر من شمال عروس البحر المتوسط وجاءت بيانات زلزال الإسكندرية مساء اليوم كما يلي

قوة الزلزال بلغت 3.5 درجة بمقياس ريختر، كما وصلت قوة الهزة الأرضية في بعض المناطق إلى 4.2 ريختر.

خط العرض: 32.61 شمالاً.

خط الطول: 30.19 شرقاً.

العمق: 19 كيلو متر.

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هذا وتعمل شبكة الزلازل القومية التي تتبع البحوث الفلكية من خلال ما يقرب من 70 محطة منتشرة بجميع أنحاء مصر، ومع كثرة محطات الرصد التي تم اختيار أماكنها بدقة كبيرة، تساعد في تسهيل رصد أي زلزال، ومن المستحيل تقريباً أن تقع أي هزة أرضية مهما كانت قوتها ضعيفة ولا يتم رصدها.