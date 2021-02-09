فيديووصور.. علاء فاروق يستعرض تفاصيل مبادرة تسوية ديون الفلاحين لدى البنك الزراعى..والحصري يطالب بالترويج لها

أعلن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، تفاصيل تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تسوية ديون الفلاحين لدى البنك الزراعى، موضحا ان الفئات الحاصلة على قروض من ألف حتى ٢٥ ألف جنيه، سيتم إعفاءها تماما من أي مديونية لدى البنك، وان الفئات الحاصلة على قروض بقيمة أعلى من ٢٥ ألف جنيه سيدفعون نصف أصل المبلغ المقترض فقط، وسيتم تسوية مديوناتهم نهائيا.

مبادرة إسقاط ديون الفلاحين أمام مجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة ما جاء في بيان وزير الزراعة اأمام البرلمان، بشأن دور وخطة البنك الزراعى في دعم القطاع.

وأضاف رئيس البنك الزراعى، ان تلك المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البنك لسداد مديونيات المزارعين، موضحا ان حجم المتعثرين لدى البنك بلغ ٣٢٨ الف عميل، بقيمة ٦.٣ مليار جنيه، وهو مبلغ كبير جدا.

وتابع فاروق، ان نحو ٣٠٧ الف من المتعثرين، قام البنك باتخاذ إجراءات قضائية ضدهم، وبموجب المبادرة، سيتم التنازل عن تلك القضايا، وتقنين أوضاعهم، ليتمكنوا من التعامل مع البنك وغيره من البنوك في أي وقت.

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واستعرض رئيس البنك الزراعى، خطة تطوير البنك البنك، مؤكدا العمل على القيام بإعادة هيكلة للبنك، لاسيما بعد قيام محافظ البنك المركزى بدعم البنك بمبلغ ٢٠ مليار جنيه، مضيفا، وتطبيق قانون البنوك على البنك للتعامل بالقواعد المنظمة للبنوك.

وأشار الى البدء في تدريب موظفي البنك البالغ عددهم، ١٦ الف موظف، حيث تم الانتهاء من تدريب ٥ الاف موظف على خدمة العملاء، وكذلك تم إعادة البنية التحتية للبنك من ناحية الحاسب الى، حيث تم ربط الفروع ببعضها.

وأضاف، انهينا قروض ب ٤٥ مليار جنيه، ونسعى لتطبيق الشمول المالى والرقمية، بالإضافة الى وجود خطة لاستبدال الفروع الموجودة فى أدوار عليا، وكذلك مبادرة لدعم المحاصيل الزراعية ، وتطوير منظومة الرى، تماشيا مع خطة الدولة وذلك بفائدة ٥ في المائة، وكذلك مشروعات الطاقة الشمسية، ومشروع البتلو حيث استفاد منه نحو ١٥ الف عميل بنحو ٤.٥ مليار جنيه.

ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية دور البنك الزراعى في دعم قطاع الزراعة والفلاح المصرى، مشيرا الى دور البنك في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ودعم مشروعات الفلاحين المختلفة.

النائب هشام الحصري ومبادرة إسقاط ديون الفلاحين

وحول مبادرة البنك لتسوية مديونيات الفلاحين، أوضح، انها مبادرة متميزة تحسب لرئيس الجمهورية، وتؤكد حرصه على مصلحة المزارعين ودعمه لهم، مضيفا، لم تحدث من قبل، وتتماشى مع توجه الدولة لدعم الفلاح، والقضاء على المشكلات التي يعانى منها، مؤكدا أهمية الترويج لهذه المبادرة بجميع وسائل الإعلام، حيث أن الفلاح سيتفيد منها، مشيرا إلي أن كل ما يهم المواطن لابد أن يتم الترويج لها بشكل مختلف ومتطور.