خطة البرلمان : 192 مليار جنيه خسائر الهيئات الاقتصادية

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، اجتماعا لمناقشة الحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020

مجلس النواب ومراجعة الحساب الختامي

كشف الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 عن تحقيق 14 هيئة اقتصادية خسائر قدرها 22 مليار جنيه خلال العام، فيما بلغت الخسائر المرحلة للهيئات 192 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020، وتساءل أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مدى إمكانية وقف نزيف الخسائر المستمر الذى تعانى منه الهيئات العامة الاقتصادية، ومدى وجود خطة حكومية لذلك.

من جانبه قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة للدولة، إن عدد الهيئات العامة الاقتصادية فى مصر يبلغ 53 هيئة، مشيرا إلى أن أغلب هذه الهيئات تعانى من أمراض مزمنة، كما أن الكثير منها يؤدى نشاطا خدميا ولا يُقدم أى نشاط اقتصادى مثل هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة التقل العام بالإسكندرية.

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كما أشار عبد الفتاح، إلى أن الكثير من الهيئات العامة الاقتصادية تعانى من مشكلات تخص التمويل والعمالة والإدارة مثل الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، لافتا إلى أن المشكلات والمديونيات المتراكمة التى تعانى منها غالبية الهيئات العامة الاقتصادية ربما تحتاج إلى سنوات طويلة لحلها.