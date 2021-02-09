الخارجية الأمريكية: ضرورة إنسحاب القوات العسكرية من ليبيا وبايدن يسعى لإنهاء حرب اليمن

أكد كريستيان جيمس، المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بقضية ليبيا واضح جدًا، من أجل تحقيق السلام بالمنطقة.

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وقال جيمس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامى أحمد موسى، إن الولايات المتحدة رحبت بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الأسبوع الماضي، وتراها خطوة على الطريق الصحيح، مؤكدًا على ضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية بتلبية احتياجات الشعب.

موقف الولايات المتحدة الأمريكية من بقاء القوات الأجنبية العسكرية في ليبيا

وتابع:" فيما يخص التدخل الأجنبي العسكري في ليبيا، فالموقف الأمريكي واضح ونعتقد أن كل المقاتلين الأجانب والتدخل العسكرى الأجنبى يجب أن ينسحب من ليبيا، وهذا الوجود العسكرى لا يساوي قيد أنملة فى تحقيق السلام والاستقرار فى هذا البلد".

المتحدث بأسم الخارجية الأمريكية: القضية الفلسطينية مهمة للمجتمع الدولي

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيبذل جهودا كبيرة لحل القضية الفلسطينية، باعتبار أن هذه القضية مهمة للمجتمع الدولي بشكل عام، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد منطقة خالية من التهديدات.

الخارجية الأمريكية تنفي مزاعم تركيا بشأن انقلاب 2016

أما عن المزاعم التركية بشأن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، الانقلاب المزعوم فى 2016 على الأراضي التركية، قال: "لا أساس للاتهامات التركية بتدبير أمريكا الانقلاب العسكرى فى 2016، تركيا حليف ونتعاون معها ولكن هذه المزاعم ليست حقيقية".

مساعي بايدن لانهاء الحرب الباردة في اليمن

وشدد على قيام الرئيس بايدن على إنهاء الحرب فى اليمن، من خلال المساعى الدبلوماسية، لاسيما وأن الحرب فى اليمن دامية واستمرت لسنوات طويلة".