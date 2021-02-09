فيديو وصور..العناني يستعرض جهود وزارة الآثار أمام البرلمان

وجه الدكتور خالد العنانى وزير الثار والسياحة الدعوة للجنة الاعلام بمجلس النواب لزيارة المتحف الكبير ومتحف الحضارة قائلا انه جاهز لان يفتتح الرئيس متحف الحضارة ومتحف العاصمة أى وقت.

وزير الآثار يستعرض جهود وزارة الآثار

وتابع العنانى: "الرئيس وجه بتسجيل الآثار وبالفعل قمنا بتسجيلها جميعا، وتم جرد جميع المخازن لافتا إلى أن عدم تسجيل الآثار كان يتسبب فى عدم القدرة على استرجاعها حال تهريبها أو سرقتها".

دعوة لجنة الإعلام لزيارة المتحف الكبير

وفي بداية الاجتماع، قدم الوزير عرضا تفصيلا لما تم انجازه في قطاع الأثار، مؤكدا أن هناك مشروعات جاهزة للافتتاح ولكن الظروف الراهنة لكورونا حالت دون ذلك.

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