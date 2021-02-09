محمد تيسير مطر لـ دوت الخليج: البرلمان يفعل دوره الرقابى.. والتنسيقية تٌفعل مفهوم السياسية بمفهوم جديد

محمد تيسير مطر - أرشيفية

أشاد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بمجمل البيانات التى قدمتها الحكومة، مشيرًا إلى ضرورة التطبيق خلال الفترة المقبلة، حتى يشعر المواطن بالدعم. محمد تيسير مطر: التنسيقية تطبق التنسيقية بمفهوم جديد وتابع عضو مجلس النواب، محمد تيسير مطر، لـ دوت الخليج، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديها السياسة بمفهوم جديد، ونعمل على تنفيذ الملفات التى هى على رأس الأجندة التشريعية.

وتطرق حديث النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إلى الدور الرقابى للمجلس، مؤكدًا على أنه بجانب النواب سيمارسون بالتأكيد دورهم الرقابى، إذا كان هناك أى تقصير من الوزراء. كما أشار عضو مجلس النواب، محمد تيسير مطر، إلى أن البرلمان خلال فصله التشريعي الثانى، يظهر بشكل مختلف لوجود عدد كبير ومختلف من الأحزاب، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك أمر من شأنه أن يشعر به المواطن.

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