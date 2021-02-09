العناني: مد إعفاء مستأجري محلات المنتجات التراثية بقلعة شالي من دفع الإيجار 6 أشهر

وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على مد إعفاء مستأجري المحلات التي تبيع المنتجات التراثية في قلعة شالي بواحة سيوة من دفع القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر، والتي بدأت مع مطلع العام الجديد من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تشجيع أصحاب الحرف التراثية وتقديم الدعم اللازم لهم لا سيما في ظل الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب.."تفاصيل"

إعفاء أصحاب المحلات التجارية بقرية شالي من الإيجار عقب تطويرها يذكر أن الوزير كان قد وافق في نوفمبر الماضي بمناسبة افتتاح قلعة شالي التاريخية بعد الانتهاء من أعمال ترميمها على طلب هؤلاء المستأجرين بإعفائهم من دفع الإيجار الخاصة بمحلاتهم حتى 31 ديسمبر 2020، وهذا ما قاله الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار. وأشار طلعت إلى أن ذلك يأتي كمساهمة من الوزارة في التنمية المجتمعية لقرية شالي وإتاحة فرصة لعرض المنتجات التراثية للأهالى بها ولا سيما في إطار مشروع إحياء الطابع التراثي لها. العناني: استغلال المقرات الحكومية بعد انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة وفي سياق متصل كشف وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب اليوم، عن استغلال المقرات الإدارية والحكومية المسجلة ضمن سجلات الآثار المصرية بعد انتقال عمل تلك الجهات والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كمتاحف ومطاعم وأنشطة تثقيفية وتنويرية. تفاصيل مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة وعن مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، أكد العناني أنه تم الاتفاق مع رجل أعمال مصرى على مشاركته الحكومة فى تطوير المنطقة وإنشاء مطاعم ودورات مياه وتجهيز أتوبيسات تعمل بالطاقة الكهربائية ودورات مياه متنقلة ذاتية التنظيف، على أن تحصل وزارة السياحة والآثار على إيرادات بيع تذاكر الدخول و50% من ربح المطاعم والكافيتريات التي سيتم إنشائها. وأكد أنه تم الاتفاق مع رجل الأعمال المصرى على توفير عدد 30 أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية لنقل السياح من وإلى الهرم للحفاظ على الآثار من التلوث، وتوفير 70 حنطور بشكل موحد ولائق، وتوفير زى موحد للخيالة والعاملين داخل منطقة الهرم.

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