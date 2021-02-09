جدة - نرمين السيد - استضافت القاهرة على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، 8 و9 فبراير، أعمال الحوار الوطنى الفلسطينى، ‏بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطينى وإنجاح ‏العملية الانتخابية فى فلسطين.





ويأتى انعقاد الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة اليوم، فى إطار حرص مصر الدائم على تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطينى لتحقيق وحدته. وعقب انتهاء أعمال الحوار، تم التوصل إلى اتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة، حيث صدر البيان الختامى الذى يتضمن 15 بنداء، بهدف إعادة ترتيب البيت الفلسطينى من جديد. ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز بنود البيان الختامى: وتوجهت كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة فى الإجتماع بالشكر والتقدير لمصر، على دعمها الدائم للشعب الفلسطينى ونضاله، وعلى الجهود التى بذلتها فى رعاية الحوار الوطنى الفلسطينى فى مراحله كافة. كما عبرت الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الجهود المباركة، كما توجهت للرئيس السيسى بالشكر للتفضل بتوجيه الجهات المعنية فى مصر، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة فى الرقابة على الانتخابات الفلسطينية فى مراحلها كافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. الحوار الوطنى الفلسطينى خطوة لإنهاء الانقسام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.