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هدم العشش المخلفة خلف سور المنهل بحي شرق مدينة نصر

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أحمد جودة - القاهرة - قاد العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، حملة بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة المحلات والاشغالات، للتصدي لجميع المخالفات.

وقال مصدر مسئول بحي شرق مدينة مصر في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن هدم العشش المتواجدة بمنطقة الروبابيكيا خلف سور المنهل، بالإضافة إلى إزالة جميع الاشغالات.

وأضاف المصدر تم غلق وتشميع بعض المقاهي لاستخدام الشيش وتم مصادرتها في المخازن المخصصة للحي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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