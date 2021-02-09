نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدم العشش المخلفة خلف سور المنهل بحي شرق مدينة نصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، حملة بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة المحلات والاشغالات، للتصدي لجميع المخالفات.

وقال مصدر مسئول بحي شرق مدينة مصر في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن هدم العشش المتواجدة بمنطقة الروبابيكيا خلف سور المنهل، بالإضافة إلى إزالة جميع الاشغالات.

وأضاف المصدر تم غلق وتشميع بعض المقاهي لاستخدام الشيش وتم مصادرتها في المخازن المخصصة للحي.

