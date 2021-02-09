برج القاهرة يتزين باللون الأحمر احتفالا بوصول مسبار الأمل إلى المريخ (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - تزين برج القاهرة باللون الأحمر احتفالا بوصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ. ونجح مسبار الأمل الإماراتي فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، واستمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالى 27 دقيقة.

