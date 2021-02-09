انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأرقام.. زيادة جديدة بأسعار بعض أنواع السجائر اليوم وشعبة الأدخنة “ملتزمون بالأسعار الجديدة” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم إقرار زيادة جديدة في أسعار السجائر أمس الإثنين، وبعد هذه الزيادة، وقال رئيس شعبة الأدخنة في الغرفة التجارية الأستاذ كامل سعودي، أن التجار “الجملة” سيلتزمون بالأسعار المقررة الجديدة لجميع أنواع السجائر التي شملتها الزيادة، وذلك بعد إعلان الشركة المنتجة أمس عن رفع الأسعار.

أسعار السجائر الجديدة والأنواع التي شملتها الزيادة

وأضاف كامل سعودي في تصريحات صحفية له اليوم أن الربح الذي يحصل عليه التجار هو جنيه واحد على العلبة، وذلك في المحلات الصغيرة والأكشاك، وهذا يعني أنه إذا كانت سعر العلبة هو 33 جنيه فإنها تصل للمواطن المستهلك بـ34 جنيه، وأشار إلى الزيادة في بعض أنواع السجائر وليست في كل الأنواع.

وجاءت أسعار السجائر الجديدة والتي أقرتها شركة فيليب موريس وفق ما يلي:

MARLBORO بجميع أنواعها 44 جنيه للعلبة.

MERIT بجميع أنواعها 48 جنيه.

L&M بجميع أنواعها 33 جنيه

كما تقرر عدم زيادة أسعار السجائر التي تحمل العلامات التجارية “مارلبورو كرافتد” و”إل إم موشيون”

MARLBORO CRAFTED بجميع أنواعها 36 جنيه.

L&M MOTION بجميع أنواعها بـ28 جنيه.

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كما حذرت الشركة جميع التجار من عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.