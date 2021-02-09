صور..صناعة النواب تقر تعديلات قانون اتحاد الصناعات

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب،برئاسة النائب معتز محمود، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية، والذى يقضى بالمد 6 أشهر لمجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة اتحادات غرف الصناعات.

تعديلات قانون اتحاد الصناعات

وأكد النائب معتز محمود أن القانون يهدف إلى تقنين وجود القائمين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، حيث تعذر إجراء الانتخابات بسب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الصناعات، وهو ما تسبب فى تأخر إجراءات الانتخابات.

النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، قال أن القانون طال انتظاره ومن شأنه تقنين أوضاع مجالس إدارات اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، لافتاً إلى أن التعديل هو إضافة مادة تنص على استمرار مجلس الإدارة الحالى لحين إجراء الانتخابات خلال 6 أشهر من إصدار القانون بعد التعديل.

وانتظم مشروع القانون فى 3 مواد نصت المادة الأولى منه على أن يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 المشار إليه فى مباشرة مهامها لحين إجراء الانتخابات على الدورة على انتخابية الإدارية الدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

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وتنص المادة الثانية على أن يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها فى المادة السابقة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة وتتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعيه خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها ويسرى حكم الفقرة السابقة على أحوال انتهاء أى دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس أداره الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.