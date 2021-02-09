بسبب السن.. محمد صلاح خارج ليفربول الموسم المقبل!!

أصبح أداء فريق ليفربول ونتائجه السلبية في الفترة الأخيرة جرس إنذار لانهيار فريق عاد بالريدز من عصور الظلام.

ويعيش ليفربول موسما صعبا مليئا بالتقلبات والإصابات الكثيرة التي تجعل الفريق يضطر لتغيير فكره في الموسم المقبل.

من المنافسة على اللقب إلى الخوف من فقدان المربع الذهبي اصبح هذا حال ليفربول في موسما صعبا يمر على الريدز

هذه الحالة وضعت ضغطا كبيرا على فريق ليفربول للتفكير في الموسم المقبل خاصةً مع الحديث عن قلة فاعلية نجوم الريدز وعلى راسهم ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو.

وأصبح هناك ضغط كبير على الفريق مع ادعاء الكثيرين أن العديد من أفضل لاعبي ليفربول قد تجاوزوا ذروتهم.

يذكر أن ٢٨ عاما هو عمر كلا من محمد صلاح وساديو ماني، فيما بلغ روبرتو فيرمينو عامه التاسع والعشرين