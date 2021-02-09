موسيماني في ورطة قبل مباراة بالميراس وحلم الثالث يضيع من الأهلي.. تفاصيل

تتعدد الغيابات داخل صفوف القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية، بسبب تعدد الاصابات وعدم الالتزام من بعض لاعبي الأهلي بالأجرات الأحترازية من فيروس كورونا.

تعدد الغيابات داخل صفوف الأهلي ليست مطمئنة لجمهور القلعة الحمراء، علي مباراة بالميراس البرازيلي علي تحديد المركز الثالث والرابع، وتزيد الضغط علي المدير الفني بتعويض تلك الغيابات المؤثرة.

غيابات القلعة الحمراء تعطي دافع للاعبي بالميراس البرازيلي بالفوز بالمباراة، واللعب بأريحية وأقتناص المركز الثالث.

وأكد علي ذلك دينيلسون لاعب بالميراس السابق علي امكانيت راقصي السامبة بالفوز بالمباراة في ظل غيابات الاهلي.

وأضاف أن المباراة صعبة أمام الأهلي المصري، وأن يلعبو بطريقة أفضل من اللعب أمام مباراة تيجريس المكسيكي التي جمعت الفريقين في نصف نهائي مونديال الأندية.

وأكمل: "مباراة الأهلي هي التي ينتظرها بالميراس حاليا بشوق كبير، لأن هدفه لم يكن اللعب على المركز الثالث والرابع بل الفوز باللقب".

وأضاف نجمه السابق أمارال: "الآن هناك نزاع بينه وبين الأهلي على هذه الميدالية، ولا أعتقد أنه سيواجه خصما صعبا للغاية في هذه المواجهة بالنظر لما يمتلكه من قدرات".

واختتم: "لذا أعتقد أن الظروف مهيأة أمام بالميراس لكي يحقق المركز الثالث".

في حين كتب الموقع الرسمي للنادي الأهلي :" أستقبلت بعثة الأهلي إخطارًا رسميًّا من الإتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه منع كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن مباريات كأس العالم للأندية بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها بعد غدٍ الخميس في تمام الثامنة مساء ، وذلك بسبب عدم إلتزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ".

جاء قرار الفيفا بعد ذهاب لاعبي الأهلي لنجم كرة القدم المصرية السابقه عقب مباراة الأهلي والبايرن في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بسبب كسر الأجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

في حين أصيب علي معلول الظهير الايسر للأهلي في مباراة البيرن في الدقيقة 28 من عمرمباراة نصف نهائي كاس العالم للأندية بتمزق في العضلة الخلفية، ليغادر الملعب ويحل محله ياسر ابراهيم قلب دفاع ويحل أيمن أشرف ظهير أيمن .