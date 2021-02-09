حبس متهم بالنصب على المواطنين بحجة توظيفها في مستحضرات التجميل

أمرت النيابة العامة، بحبس شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين مستغل أموالهم والتي تجاوزت المليون جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال مستحضرات التجميل وأدوات التنظيف، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام متهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى منطقة الزيتون بالاحتيال والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة مستحضرات التجميل وأدوات التنظيف بمقابل أرباح نصف سنوية لكل منهم.

متهم بالنصب على المواطنين بأكثر من مليون جنيه

يذكر أن التحريات كشفت تلقي المتهم مبالغ مالية من المواطنين تجاوزت المليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وجاء بالتحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة مستحضرات التجميل نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ، للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

فيما قامت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين المحتالين على المواطنين بحجة توظيف أموالهم مستغلين احتياجهم للمال ورغبتهم في الاستثمار للحصول على عائد يعينهم على الحياة.

متهم النصب على المواطنين: خسرت كل المال بالتجارة

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمواطنين المبلغين عنه، في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط نجله.