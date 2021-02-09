حقيقة رحيل مدرب حراس الزمالك

نشرت بعض المواقع الأخبارية أخبار عن رحيل عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي بنادي الزمالك، بسبب مطالبة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء برحيل مرب حراس المرمي.

وانتشر القلق بين جماهير نادي الزمالك، بسبب الخوف من فقدان الفارس الأبيض للاستقرار الفني الذي نعم به خلال الأاشهر القليلة الماضية منذ تولي باتشيكو للمهمة في العام الماضي.

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك لموقع دوت الخليج، أن كل ما يتردد في الساحة عن إقالة مدرب حراس الزمالك، لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر أن القائمين على الغدارة بنادي الزمالك متمسكين باستمرار الجهاز الفني للفارس الأبيض حتى نهاية الموسم.

وفاز نادي الزمالك في آخر مواجهاته على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0، واعتلى صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة، في ظل انشغال النادي الأهلي بمشاركته في كأس العالم للأندية 2020 المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي هرج فيها من نصف النهائي، بعد خسارته بنتيجة 2-0 من بايرن ميونخ بطل أوروبا.