صورة .. جوجل يحتفل بـ ذكرى ميلاد الشاعر الروسى بوريس باسترناك

جدة - نرمين السيد - ولد الكاتب والشاعر الروسى بوريس ليونيدوفيتش باسترناك فى الـ 10 من فبراير عام 1890، وتوفى فى الـ 30 من مايو عام 1960. وعرف فى الغرب بروايته المؤثرة عن الاتحاد السوفيتى بعنوان "الدكتور جيفاغو"، ولكنه يشتهر فى بلاده كشاعر مرموق، وتعد مجموعته "حياتى الشقيقة" من أهم المجموعات الشعرية التى كتبت بالروسية فى كل القرن العشرين. نشأ بوريس فى جو عالمى منفتح على مختلف الثقافات، وكان من زوار والده الدائميين سيرجى رحمانينوف، ريلكه، وليو تولستوى، وكان تحول والده إلى الديانة المسيحية قد أثر كثيرا على بوريس، والكثير من أشعاره تعكس مواضيعاً مسيحية بوضوح.

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