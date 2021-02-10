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أستاذ تغذية بجامعة عين شمس يحذر من مخاطر النودلز.. تدمر الكلى وتسبب 10 أعراض خطيرة بالجسم

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - كشف طبيب بجامعة عين شمس وهو الدكتور محمد الحوفي أستاذ التغذية عن مخاطر النودلز الذي يقبل عليه الأطفال، وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث يرغب البعض في تناول الشعرية سريعة التحضير، ويظنون أنها غير معرضة للتلوث، ولكن الأمر بخلاف ذلك تماماً.

أستاذ تغذية بجامعة عين شمس يحذر من مخاطر النودلز

أستاذ تغذية بجامعة عين شمس يحذر من مخاطر النودلز.. تدمر الكلى وتسبب 10 أعراض خطيرة بالجسم 2

وكشف الحوفي عن إصابة طفل 16 سنة يدعى عبد اله حاتم، والذي تدهورت صحته بشكل مفاجئ خلال أقل من عام نتيجة تناوله النودلز، حيث بدأ يظهر عليه أعراض الأرتكاريا بجميع أنحاء جسده، بالإضافة إلى إصابته بنوع خطير من الأملاح داخل الدم، هذا إلى جانب إصابته بجرثومة المعدة.

ووفق الدكتور محمد الحوفي فإن مخاطر النودلز وتأثيراتها على جسم الإنسان هي:

أستاذ تغذية بجامعة عين شمس يحذر من مخاطر النودلز.. تدمر الكلى وتسبب 10 أعراض خطيرة بالجسم 3

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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