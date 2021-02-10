بالأغلبية.. مجلس الشيوخ يصوت على دستورية محاكمة ترامب

تداولت وسائل الإعلام المختلفة، قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بدستورية محاكمة ترامب، حيث صوت المجلس بأغلبية 54 صوتًا مقابل 44 لصالح دستورية محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واستمرارها.

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وبالرغم تصويت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين كولينز وكاسيدي وموركوفسكي ورومني وساس وتومي مع الديمقراطيين، وقف زعيم مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إلى جانب دفاع ترامب بشأن مسألة الدستورية.



فريق الدفاع عن ترامب: الديمقراطيين يسيئون استخدام سلطة المساءلة

فيما أصر جيمي راسكين ، مدير محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الرئيسي، على أن مجلس الشيوخ لديه سلطة قضائية مطلقة لإدانة ترامب ومنعه من السعي للحصول على منصب فيدرالي مرة أخرى، واتهم ديفيد شوين، عضو الفريق القانوني لترامب الديمقراطيين بإساءة استخدام سلطة المساءلة للحصول على ميزة سياسية.

محامي ترامب: الديمقراطيين يتابعون إجراءات العزل لأنهم لا يزالون غاضبين من نتائج انتخابات 2016



ونوه محامى الرئيس السابق، إن الديمقراطيين يتابعون إجراءات العزل لأنهم ما زالوا غاضبين من نتائج انتخابات عام 2016، قائلًا:"أعدكم بأنه إذا تم المضي قدما في هذه الإجراءات، فإن الجميع سيبدو سيئًا"، محذرًا من أن المحاكمة ستفتح جروحًا جديدة وأكبر فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن محاكمة الإقالة قد تشعل حربًا أهلية أخرى، قائلاً:"هذه المحاكمة ستمزق هذا البلد، ربما كما رأينا مرة واحدة فقط في التاريخ الأمريكي".

وقال بروس كاستور محامى دونالد ترامب، فى مناقشة دستورية المحاكمة، بعد حوالى 20 دقيقة من خطابه، "لا يمكننا أن نقترح معاقبة الناس على الخطاب السياسى فى هذا البلد، فى إشارة إلى خطاب ترامب قبل أعمال الشغب فى 6 يناير مستشهدا بالتعديل الأول.

تناول مديرو المساءلة بشكل استباقي هذه الحجة في موجز ما قبل المحاكمة النهائى، والذى قدموه فى وقت سابق أمس الثلاثاء، وكتب المديرون في موجزهم، التعديل الأول لا يحصن الرئيس ترامب من المساءلة أو يحد من سلطة مجلس الشيوخ في حماية الأمة من زعيم غير لائق.

خطاب ترامب في 6 يناير يحرض على أعمال غير قانونية

وأضافوا: "وحتى بافتراض تطبيق التعديل الأول، فإنه بالتأكيد لن يحمى خطاب الرئيس ترامب فى 6 يناير، والذى حرض على عمل غير قانونى.

يذكر أن الفريق القانوني للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب في تقديم حجته فى أولى جلسات المساءلة، وجادل بأن المحاكمة غير دستورية.