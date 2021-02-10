عاجل بالفيديو.. طلال ناجى: سنعود لمصر العزيزة فى مارس لتحقيق الوحدة الوطنية

جدة - نرمين السيد - قال طلال ناجى، الأمين العام المساعد للجنة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة نجحت فى الوصول إلى اتفاق، وتم إصدار بيان ختامى يتحدث عن كل خطوات الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطينى.





وأضاف فى تصريحات لبرنامج "المواجهة" الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى على قناة "إكسترا نيوز": "فى الشهر المقبل سنعود إلى مصر العزيزة لاستكمال هذا الحوار من أجل تشكيل المجلس الوطنى الفلسطينى وتحقيق الوحدة الوطنية الكاملة". وتابع طلال ناجى: "لقاؤنا برعاية مصرية كريمة سيتوج فى الشهر المقبل باتفاقنا على باقى بنود الحوار وباقى بنود الاتفاق".

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