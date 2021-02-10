عاجل بالفيديو .. العارورى : الحوار الفلسطينى بالقاهرة شهد توافقا جوهريا

جدة - نرمين السيد - قال صالح العارورى، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إن الحوار الوطنى الفلسطينى الذى استضافته القاهرة، شهد توافقًا جوهريًا واستراتيجيا فى سبيل إنجاز وحدة الشعب الفلسطينى، على طريق استعادة حقوقه.





وأضاف فى تصريحات لبرنامج "المواجهة" الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى على قناة "إكسترا نيوز": "بهذه المناسبة، نتقدم بالشكر لإخواننا فى جمهورية مصر العربية قيادةً وشعبًا على الجهد الذى بذلوه فى هذا الصدد". وتابع العارورى: "نحن حركة حماس نؤكد أننا صادقين وجادين وعازمين على إنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية وكلنا أمل وثقة أن إخواننا فى مصر سيظلون مواكبين لهذه المسيرة حتى تحقيق أهدافها، وتحصيل حقوق شعبنا، ومعهم كل حاضنتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم".

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