عاجل بالفيديو.. الجهاد الإسلامى: تم التوافق بين فتح وحماس على الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لبرنامج "المواجهة" الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى على قناة "إكسترا نيوز": "الكل يعلم أن الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة كان يهدف إلى إعادة اللُحمة الوطنية والوحدة الوطنية الداخلية الفلسطينية". وتابع الهندى: "هذه المسألة تمر عبر مراحل.. وشهدت المرحلة التى تم إنجازها بالقاهرة، توافقًا بين حركتى فتح وحماس على إجراء انتخابات للسلطة الفلسطينية.. وفى المرحلة المقبلة التى سيُدعَى إليها فى مارس المقبل، سنناقش إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سياسية وديمقراطية تم التوافق عليها".

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