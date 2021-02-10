عاجل بالفيديو.. حزب الشعب الفلسطينى: حوار القاهرة يعزز حياتنا الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - قال بسام الصالحى، أمين عام حزب الشعب الفلسطينى، إن حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة كان مهما جدا لطمأنة الشعب الفلسطينى، بإنهاء الانقسام، وتعزيز الحياة الديمقراطية، وتعزيز النضال ضد الاحتلال الإسرائيلى.





أضاف، فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الدور المصرى بلا شك مهم جدا فى هذه المسألة ويوجب تحية كبيرة لمصر رئاسة وحكومة وشعبا. كانت القاهرة قد استضافت حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة الإثنين والثلاثاء الماضيين، وعقب انتهاء أعمال الحوار، تم التوصل إلى اتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة، حيث صدر البيان الختامى الذى يتضمن 15 بندا، بهدف إعادة ترتيب البيت الفلسطينى من جديد.

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