عاجل بالفيديو .. حركة فتح : اتفاقنا فى القاهرة سنبنى عليه لإنهاء الانقسام

جدة - نرمين السيد - تقدم جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بكل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، والرئيس عبدالفتاح السيسى، ورجال المخابرات العامة المصرية على رعايتهم لـ حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة.





أضاف، فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية: "كانت مخرجات الحوار أهم الإنجازات التى تحققت لتأسيس منظومة فلسطينية تتضح فيها الرؤية الوطنية والاستراتيجية الهامة والهادفة إلى حماية مشروعنا الوطنى من خلال عملية ديمقراطية".

وتابع: "هذه الرعاية أثمرت هذا الاتفاق سنبنى عليه لإنهاء هذا الانقسام كل التحية لشعب مصر ورئيس مصر وكل أمتنا العربية".

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