صور.. برج القاهرة يتزين باللون الأحمر احتفالا بوصول مسبار الأمل إلى المريخ

جدة - نرمين السيد - وكانت الإمارات قد أعلنت، فى وقت سابق من اليوم، عن نجاح مسبار الأمل الإماراتى فى الوصول إلى مداره بكوكب المريخ، لتصبح أول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة فى العالم تحقق هذا الإنجاز.
وقطع مسبار الأمل مسافة 493.5 مليون كيلومتر للوصول إلى الكوكب الأحمر قبل أن يتخذ فى المرحلة العلمية مداراً بيضاوياً حول المريخ على ارتفاع يتراوح بين 20.000 إلى 43.000 كيلومتر، يستغرق فيه المسبار 55 ساعة لإتمام دورة كاملة حول المريخ.
ويُعد المدار الذى اختاره فريق الإمارات لاستكشاف المريخ مبتكرا للغاية وفريدا من نوعه وسيسمح لمسبار الأمل بإمداد المجتمع العلمى بأول صورة متكاملة عن الغلاف الجوى لكوكب المريخ وطقسه على مدار 24 ساعة فى اليوم وطيلة أيام الأسبوع.
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