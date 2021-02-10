أهم الأخبار.. الفصائل الفلسطينية توجه الشكر للسيسي.. والخارجية الأمريكية تؤكد دور المباحثات لحل أزمة سد النهضة

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها كالتالي:

وجهت الفصائل الفلسطينية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية سيادته للحوار الوطني الفلسطيني.وانتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.

أقلعت طائرتي نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية إلى جمهورية السودان للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.

أكد كريستيان جيمس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تدرك أهمية سد النهضة الأثيوبي وأنها قضية شائكة، وأضاف جيمس، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة دوت الخليج، مساء اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تجدد المساعي الدبلوماسية من أجل حل أزمة إثيوبيا، مستدركا أن لا أريد استباق الأحداث بالإعلان عن أي خطوات تجاه أزمة سد إثيوبيا.

تزين برج القاهرة باللون الأحمر، وذلك احتفالا بوصول مسبار الأمل إلى المريخ، كانت قد أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، في حدث تاريخي.

كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن هناك عقوبات مالية كبيرة تنتظر الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، استعداده لسحب القوات العسكرية التركية من ليبيا، وقال أردوغان في كلمة له خلال الإعلان عن برنامج الفضاء الوطني التركي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يهاجمه بسبب تحركاته في ليبيا، وفقًا لصحيفة "حرييت" التركية.