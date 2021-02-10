أسماء المرشحين لمسابقة فهم مقاصد وغايات سور القرآن الكريم

كشفت وزارة الأوقاف عن أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي في مسابقة فهم مقاصد وغايات سور القرآن الكريم ، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي – 8 شارع النباتات، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ونشرت الوزارة فى بيان لها اليوم الأسماء والمديرية التابع لها كل أسم، حسب كل يوم بداية من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021م (المستوى الرابع )

1. محمد سيد أحمد سيد أحمد الجوهري.. "كفر الشيخ".

2. محمد أحمد السيد أحمد علي الجد.. "الدقهلية".

3. أحمد رضا حردان محمد.. "المنيا".

4. هشام عبد المبدي خلف حصاوي.. "سوهاج".

5. حسين عويس محمد حسين.. "الفيوم".

6. محمود سيد محمد جودة.. "الفيوم".

7. فهمي أحمد فهمي عبد العزيز.. "المنيا".

8. أحمد حنفي أبو بكر محمد.. "الوادي الجديد".

9. محمد رمضان عبد القوي سليمان.. "الفيوم".

10. محمد حسن عطية محمد.. "الإسماعيلية".

يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021م (تكملة المستوى الرابع)

مسابقة فهم مقاصد وغايات سور القرآن

1. محمد علي أحمد عبد الله "الفيوم".

2. أحمد عادل أحمد محمد.. "سوهاج".

3. محمد حسن عبد العظيم حسن.. "القاهرة".

4. سعيد عبيد حسن سيد أحمد .. "الإسماعيلية".

5. سيد شعبان بكري أبو حامد.. "بني سويف".

6. محمد حميدة محمود رستم "بني سويف".

يوم الأربعاء الموافق 17 / 2/ 2021م (المستوى الثاني)

مسابقة فهم مقاصد وغايات سور القرآن

1. منال سامح فتح عبد المولى "بني سويف".

2. روضة حسن يوسف عبد الموجود.."بني سويف".

3. بلال محمد السيد جمعة.. "كفر الشيخ".

4. أحمد جمال السيد حشيش.. "الغربية".

5. إسراء شعبان رمضان عبد الستار "بني سويف".

يوم الخميس الموافق 18 / 2 / 2021م (المستوى الثالث)

مسابقة فهم مقاصد وغايات سور القرآن

1. راوية عبد المنعم محمد خليل.."الجيزة".

2. أسماء محمد حسن عثمان.. "سوهاج".

3. سحر محمد شوقي محمد المرسي.. "الجيزة".

4. إسراء محمد نجيب عبد المحسن.. "سوهاج".

5. أماني العارف محمد عبد الرحيم.."سوهاج".

6. أماني علي محمد مرشدي.. "القاهرة".

7. منى مصطفى فهمي محمد مصطفى.. "القاهرة".

8. رابحة صلاح الدين مصطفى سالم.. "القاهرة".

9. فاطمة سيد عبد الرازق محمد.. "القليوبية".

10. منال عبد المجيد محمود المسلاوي.. "الجيزة".

11. ياسمين أبو دهب السيد.. "سوهاج".

12. كاميليا محمد كامل إسماعيل.. "الجيزة".

13. راوية وجدي محمد دياب.. من "الإسماعيلية".

14. هويدا عطية تغيان دكروري... من "الشرقية".

15. ريم أحمد كامل علي.. من "أسوان".