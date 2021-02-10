دوت الخليج ينعى والد المهندس حسام صالح

جدة - نرمين السيد - وكان المهندس حسام صالح قد نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نبأ وفاة والده، كما أعلن إقامة صلاة الجنازة فى مسجد الفاروق بمدخل المعادى "1" بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء، ومنها إلى المدافن أمام جامعة "MSA" بمدينة 6 أكتوبر فى طريق الواحات.

وتقدم الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير دوت الخليج، بخالص العزاء للمهندس حسام صالح، المدير التنفيذى، والمتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى وفاة المغفور له والده، وتمنى للعائلة الصبر والسلوان، وللفقيد الرحمة والمغفرة.