نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. "حقوق الإنسان" بمجلس النواب تلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة.

كانت اللجنة قد عقدت أمس الثلاثاء، مع علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الإجتماعات في ضوء خطة اللجنة، لتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال النقل الصادق لما يحدث في مصر من إيجابيات والرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.