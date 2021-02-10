وزير الأوقاف : لا توجد جريمة أبشع من خيانة الوطن .. والجواسيس جزاؤهم القتل

جدة - نرمين السيد - أضاف، فى بيان له، أن القرآن الكريم أكد على خسة من يقوم بهذا العمل الدنىء، حيث قال تعالى فى شأن هؤلاء المنافقين: "لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ".. سورة التوبة : 47.

وتابع جمعة: "الأرجح لدى كثير من المفسرين فى قوله تعالى : "وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ" أى : فيكم عيون وجواسيس ينقلون لهم أخباركم .. ويقول سبحانه :"لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِى الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ".. سورة الأحزاب الأحزاب : 60-61".

واستطرد: "الإرجاف هو اختلاق الأكاذيب بقصد إيقاع الدول وزلزلة كيانها، أما قوله تعالى : "أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً، فقد ذكر كثير من أهل العلم أنه خبر على معنى الأمر، ومثله قول نبينا، صلى الله عليه وسلم: " خمسُ فواسِقَ يُقتَلْنَ فى الحِلِّ والحَرَمِ".

واختتم وزير الأوقاف، قائلا: "مما يجعل جزاء الجواسيس الخونة لأوطانهم هو القتل وفق ما يتضمنه القانون والدستور، إذ لا توجد جريمة أبشع ولا أشنع ولا أخس من خيانة الوطن أو الاستعداء عليه أو التعاون مع أعدائه، ولم تسقط دولة من الدول عبر التاريخ الإنسانى إلا بسبب عمالة وخيانة بعض أبنائها، مما يتطلب أخذ أقصى درجات الحذر والحيطة تجاه الخونة والعملاء، والعمل المستمر الداعى على كشفهم وفضحهم وتخليص المجتمع من شرورهم وآثامهم".