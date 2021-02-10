نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. الشباب والرياضة تطلق معرضًا للحرف التراثية لأبناء المحافظات الحدودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب معرضا لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية لأبناء المحافظات الحدودية، وذلك على مدار ثلاثة أيام، تبدأ الخميس المقبل الموافق ١١ فبراير وتنتهي السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١، بمركز شباب التجمع الأول.

يُنفذ المعرض بمشاركة ٢٤ عارضًا وعارضة من ٦ محافظات، وهي: (أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسي مطروح، البحر الأحمر)، في كل من مجالات المصنوعات الجلدية والخزفية، والمنسوجات اليدوية، المنتجات اليدوية والنوبية، النحاس والخوص، أباجورات الملح، أعمال الصدف، البراويز، التماثيل الفرعونية والأخشاب.

يأتي تنفيذ المعرض في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة نحو تشجيع ودعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية، وتنفيذ معارض دائمة بالمحافظات لمساعدة الشباب العاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية والتسويق لها، وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الصغيرة، وفي إطار تشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

يتضمن المعرض أعمال العارضين من أصحاب المشروعات الصغيرة المشاركين من خلال الإدارة العامة للمشروعات، وكذا منتجات الفتيات اللاتي تم تدريبهن من المحافظات الحدودية على الأعمال الحرفية اليدوية من خلال الإدارة العامة لتدريب الشباب.