نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن" تستمر في تلقي طلبات مسابقة الأم المثالية لعام 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م حتى الأحد 14 فبراير المقبل في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا، والاستعداد له مبكرا نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح.

وتستعرض "الفجر" كافة الشروط الأساسية للاختيار هذا العام وهي كالأتي:

- ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة.