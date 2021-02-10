طقس الأربعاء .. الشبورة مستمرة وانخفاض طفيف لـ درجات الحرارة .. القاهرة 25

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس دافئ نهارا على جميع الأنحاء، تصاحبه رياح معتدلة، يكون باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال الصعيد.





وكشفت الأرصاد عن تكوُّن شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة. حالة طقس اليوم وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوى على سطح الارض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا. وعن حالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من من 0.75الى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من من 1.25 متر إلى 1.75 الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 25 13 الإسكندرية 22 14 وادى النطرون 25 14 طنطا 25 13 شبين الكوم 25 13 دمنهور 24 13 بلطيم 20 14 مطروح 20 13 السلوم 22 12 سيوة 23 11 بورسعيد 21 15 دمياط 21 14 الزقازيق 25 13 المنصورة 24 13 الاسماعيلية 26 13 السويس 25 13 العريش 22 14 رفح 21 13 رأس سدر 25 14 نخل 24 11 نويبع 26 17 طابا 23 15 كاترين 22 08 الطور 25 13 شرم الشيخ 28 16 الغردقة 29 15 مرسى علم 28 15 الفيوم 26 11 بنى سويف 26 10 المنيا 27 10 أسيوط 27 09 سوهاج 28 11 قنا 29 12 الأقصر 30 13 أسوان 31 14 ادفو 31 13 أبوسمبل 30 14 الوادى الجديد 30 10 حلايب 26 17 شلاتين 27 18

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