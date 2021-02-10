حدث ليلاً | 573 إصابة جديدة و52 وفاة بكورونا.. إغلاق 3 طرق بسبب الشبورة.. الفصائل الفلسطينية توجه الشكر للمصريين.. الشيوخ الأمريكي يصوت بدستورية محاكمة ترامب

قال واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن لقاء الفصائل الفلسطينية قد توّج ببيان ختامي وآليات عملية؛ من أجل الذهاب لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية.. قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحوار الوطنى الفلسطيني الذى يتم فى القاهرة، شهد استكمال توافق جوهري فى سبيل نجاز وحدة الشعب الفلسطيني، على طريق استرداد حقوقه.. توجّه محمد الهندي، عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، بالشكر، الى جمهورية مصر العربية، على استضافة الحوار الوطني الفلسطيني .. قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه يتقدم بالشكر للمصريين وللرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين بمصر على الاستضافة لـ الحوار الوطنى الفلسطيني.. هنّأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، دولة الإمارات، بشكل مميز؛ وذلك عقب نجاح "مسبار الأمل" في الوصول إلى كوكب المريخ.. أعلن البنك المركزي السعودي ساما، بيانات رسمية، مؤخرا، تؤكد ارتفاع أسعار السيارات فى المملكة العربية السعودية خلال عام 2020 بنسبة 9.6% .. قرّرت النيابة العامة في الكويت إخلاء سبيل إعلامية شهيرة بضمان مالي، عقب التحقيق معها بتهمة خدش الحياء العالم. وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الإعلامية كانت قد نشرت صورًا على حساباتها.. كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن بشرى سارة بشأن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم..

طالب مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء بالامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.. حذّرت منظمة الصحة العالمية، من إهمال دراسة مرض "كوفيد طويل الأمد"، داعية إلى الاهتمام بالذين يعانون منه وتأهيلهم. ودعا خبراء منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر حول "كوفيد طويل الأمد" إلى إجراء مزيد ... فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".. كشفت تقديرات شبعة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، أن حزب الله اللبناني قد يستعد للانتقام من الجيش الإسرائيلي، لكنه سيتجنب حربا واسعة النطاق.. بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على دستورية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بعد انتهاء المرافعات خلال جلسة عزل ترامب الثانية.. حث أغلبية أعضاء ملجس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس جو بايدن ، على الضغط على تركيا؛ لبذل مزيد من الجهود لحماية حقوق الإنسان.. يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي الـ"إياتا"، تحسنا بنسبة 50.4% للنقل الجوي خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2020، لكنه حذر من مخاطر حدوث تراجع شديد ..

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلاً | 573 إصابة جديدة و52 وفاة بكورونا.. إغلاق 3 طرق بسبب الشبورة.. الفصائل الفلسطينية توجه الشكر للمصريين.. الشيوخ الأمريكي يصوت بدستورية محاكمة ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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