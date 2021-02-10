انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع بالحرارة ومرتفع جوي.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، مؤكدةً استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتساقط الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والوجه البحري ومدن القناه، والسواحل المالية، وحذرت الهيئة السائقين خلال الساعات المبكرة من الصباح.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة تستمر في الإرتفاع خلال اليوم وغداً الخميس، على أن تبدأ في الإنخفاض مرة أخرى اعتباراً من الجمعة، وذلك بمقدار 3 درجات، كما أنه اعتباراً من الإثنين القادم تعود الأمطار مرة أخرة، وتنشط الرياح على بعض المناطق.

وحول حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021 فقد جاءت كما يلي:

طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري واعتدال الرياح.

طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية واعتدال حركة الرياح.

طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء واعتدال الرياح.

طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10 فبراير كما يلي:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 25 13 الإسكندرية 25 14 شبين الكوم 25 13 طنطا 25 13 السلوم 22 12 السويس 25 13 بني سويف 26 10 المنيا 27 10 أسيوط 27 9

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كما تتأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح الأرض، تزامناً من مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وذلك وفق تقرير الأرصاد التالي.

