أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال "الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعنى بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وفريق الخبراء الحكوميين المعنى بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" عبر تقنية الاتصال المرئى، بمشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء.

القاهرة

تسير مصر للطيران 48 رحلة جوية، بمعدل 30 رحلة دولية إلى "بغداد، ولاجوس، والدوحة، وأبوظبى، ولندن، وباريس، واسطنبول، وأمستردام، ودبى، وروما، ونيويورك، وميلانو، والخرطوم، والبحرين، وبيروت، وعمان، والشارقة، ومسقط، وأديس أبابا" و15 رحلة داخلية إلى "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4143 راكبًا.

القاهرة

يحضر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، ومحمد الشناوى قائد الفريق، مؤتمرا صحفيا، عبر الفيديو كونفرانس، للحديث عن مباراة بالميراس البرازيلى، والرد على استفسارات الإعلام بشأن المباراة.

القاهرة

يصل فريق مولودية الجزائر إلى القاهرة ليحل ضيفا على نادى الزمالك فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.