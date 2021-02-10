سعر الكتكوت الأبيض اليوم 10 فبراير 2021 وأسعار الدواجن البيضاء والساسو والبلدي

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الكتكوت الأبيض اليوم 10 فبراير 2021، وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها مصر فايف لمتابعيه، وشهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء العاشر من فبراير الجاري تراجع طفيف في الأسعار، وذلك بمقدار بمقدار جنيهاً، بعد الإتفاعات التي شهدها سعر الكتكوت في السوق يوم الجمعة الماضية.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 10 فبراير 2021

كما أن الإنخفاض في سعر الكتاكيت اليوم هو الإنخفاض الأول منذ بداية الشهر الجاري “فبراير”، ووفق أحد تجار الكتاكيت بإحدى الشركات الكبرى في مصر، فإن الإنخفاض في الأسعار اليوم تراوح ما بين جنيه وجنيهان في الكتكوت، كما أن هناك حركة من الإستقرار في حركة البيع والشرء.

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم 10 فبراير 2021 وفق ما يلي:

سعر الكتكوت اليوم شركة الوطنية شركة العناني أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 9.5 7.25

كما بلغ سعر الكتكوت الأربعاء نحو 8 جنيه في شركة مصر العربية، أما شركة القاهرة للدواجن فسجلت أسعار الكتاكيت البيضاء بها اليوم 6 جنيه، كما تراوح الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 3 إلى 4 جنيه، والساسو ما بين 3 إلى 3.5 جنيه، والبلدي ما بين 3 إلى 3.25 جنيه.

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أما أسعار الدواجن اليوم الأربعاء فجاءت على النحو التالي: