اليوم .. انقطاع المياه عن مناطق بـ طنطا لمدة 4 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، عن قطع المياه اليوم الأربعاء، لمدة 4 ساعات عن مناطق بمدينة طنطا، لأعمال تطوير البنية التحتية للمجمع الطبى وتركيب محابس على الشبكة الجديدة.





وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه سيتم قطع المياه من الساعة الـ10 صباحا، وحتى الـ2 مساء، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن المجمع الطبى. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

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